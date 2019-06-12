Сотрудники ОВД «Покровское-Стрешнево» составили на одну из участниц марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова административный протокол за то, что она выкрикивала антиправительственный лозунг «Иван Голунов». Об этом сообщают «Открытые медиа».

В протоколе сказано, что участница акции «выкрикивала антиправительственные лозунги: „Иван Голунов“, привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

На акции в Москве, по данным на 17:30, задержали не менее 423 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Среди задержанных были журналисты, многих из них отпустили. На большинство задержанных составляют протоколы об участии в несанкционированной акции, за что в качестве наказания предусмотрен административный арест.

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