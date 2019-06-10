Жители города Киселевска Кемеровской области пожаловались на невыносимую экологическую ситуацию и попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Они записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Причиной для жалобы стали «невыносимые условия для жизни». Жители рассказали о плохой экологии из-за открытой разработки угля, которая ведется рядом с городом, что приводит к онкологическим заболеваниям. Они подчеркнули, что в некоторых районах нет чистой воды, а зимой в Киселевске выпал черный снег.

«Достопочтенный Джастин Трюдо, мы хотим обратиться к вам с огромной просьбой о рассмотрении вопроса предоставления статуса беженца жителям Кузбасса, в частности, жителям нашего Киселевска», — сказано в обращении, передает телеканал «360».

Местные жители отметили, что Канада предоставляет статус беженцев тем, кто подвергается дискриминации по социальному признаку.

На просьбу отреагировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и пообещал помочь людям. Об этом сообщил его помощник Роман Быков.

«Губернатор получил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача — помочь жителям Киселевска», — рассказал Быков.

Minval.az