Сотрудники береговой охраны Финляндии приняли российскую яхту за «трехголового монстра», пишет Ilta-Sanomat.

Инцидент произошел в Финском заливе. Экипаж отправил на проверку патрульный катер. Позже выяснилось, что «монстром», который поразил финских пограничников, было судно, оформленное в стиле древнерусской ладьи.

«Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным», — сказал один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен.

Отмечается, что российская яхта с экипажем из семи человек направлялось через территориальные воды Финляндии и Швеции на фестиваль в Норвегию.

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