В сюжете телеканала «Россия-24» рассказали, что журналист «Медузы» Иван Голунов при задержании находился в состоянии опьянения.

Сюжет, посвященный делу Голунова, вышел днем 9 июня. В нем корреспондент Денис Новожилов ссылается на медицинскую справку, которая, по его словам, доказывает признаки опьянения у Голунова. «Какого именно — эксперты установят позже», — отметил корреспондент.

Однако на фотографии справки, показанной в сюжете телеканала, сверху от руки написано, что на самом деле у Голунова не были обнаружены признаки опьянения.

В сюжете также сказано, что задержание Голунова проходило под руководством начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, имя которого не назвали. Он прокомментировал телеканалу задержание журналиста, однако его лицо скрыли, так как возглавляемый им отдел «считается секретным». По его словам, Голунов «попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года».

«Известно было только имя — Иван. И номер мобильного телефона», — сказал оперативник. Он добавил, что по данным следствия, Голунов занимался «сбытом наркотических веществ синтетического происхождения», преимущественно, в ночных клубах Москвы. Также он рассказал, что Голунов якобы мог привозить наркотики из стран ближнего зарубежья, где журналист часто бывал.

Ивана Голунова задержали 6 июня, в Москве. При задержании у него нашли мефедрон, а в квартире — пять граммов кокаина. Журналист называет дело сфабрикованным и считает, что наркотики ему подбросили.

Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, 8 июня его поместили под домашний арест на два месяца.

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