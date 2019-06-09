В Австралии доктора проводили пациенту операцию и случайно подожгли его электрическим током. Об этом, как пишет «Лента.ру», сообщили на ежегодной конференции Европейского сообщества анестезиологов.

60-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, попал в больницу с расслоением аорты. Его немедленно госпитализировали и провели операцию, применив электрокоагуляцию — прижигание кровеносных сосудов электрическим током. Затем врачи вскрыли грудную клетку пациента, чтобы добраться до сердца. Однако из-за хронической обструктивной болезни легких его правое легкое слиплось с грудиной.

Хирурги принялись разделять органы и повредили воздушный пузырь на поверхности легкого (булла). Тогда в легкие пациента подали кислород, чтобы предотвратить дыхательную недостаточность. Внезапно на бумажный пакет от инструментов, забытый возле груди мужчины, попала искра от электрокоагулятора. В грудной клетке больного тут же вспыхнул огонь, поскольку через поврежденное легкое просачивался кислород.

Врачи оперативно потушили возгорание и продолжили операцию. Ни пациент, ни медработники не пострадали.

Minval.az