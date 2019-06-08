Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Об этом сообщает LADbible.

По словам самой девушки, ей всегда нравилась Барби, и она мечтала выглядеть, как она.

Как отмечается, 21-летняя девушка 15 раз обращалась к врачам, чтобы увеличить губы.

«Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках», — сказала Иванова.

Она отметила, что теперь полностью довольна внешним видом своих губ.

Кроме того, чтобы еще больше походить на куклу, девушка увеличила грудь, покрасила волосы в светлый оттенок, а также ежедневно делает яркий макияж с накладными ресницами.

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