Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Об этом сообщает LADbible.
По словам самой девушки, ей всегда нравилась Барби, и она мечтала выглядеть, как она.
Как отмечается, 21-летняя девушка 15 раз обращалась к врачам, чтобы увеличить губы.
«Мне хотелось иметь именно такие губы, как на картинках», — сказала Иванова.
Она отметила, что теперь полностью довольна внешним видом своих губ.
Кроме того, чтобы еще больше походить на куклу, девушка увеличила грудь, покрасила волосы в светлый оттенок, а также ежедневно делает яркий макияж с накладными ресницами.