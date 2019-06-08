В Новосибирске пассажир потерял сознание в трамвае, его вынесли из салона на улицу, положили на асфальт и поехали дальше. Скорая приехала только через полчаса. Это происшествие произошло 6 июня и попало на видео. Им заинтересовались полиция и прокуратура. Проводится и служебное расследование по месту работы водителя и кондуктора.

Как информирует РБК, 52-летнего мужчину в результате отвезли в больницу. У него сотрясение головного мозга. По некоторым сведениям, в трамвае сначала произошла драка между двумя мужчинами, после которой одного из участников и вынесли на улицу.

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