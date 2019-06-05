В ходе своего первого рабочего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице. Об этом глава государства рассказал в комментарии грузинским журналистам, передает Грузия Online.

По словам Зеленского, в беседе с главой грузинского правительства были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине. Глава государства положительно отреагировал на предложение посетить Грузию, назвав ее «очень хорошей страной». Зеленский также отметил, что они с Бахтадзе обменялись номерами телефонов.

В свою очередь пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала, что для украинской делегации оказалось «приятным сюрпризом», что премьер Грузии остановился в Брюсселе в той же гостинице, что и Зеленский.

Между тем часть грузинских политиков и экспертов предположили, что целью поездки главы грузинского правительства в Брюссель было намерение встретиться с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию вокруг Михаила Саакашвили, которому Зеленский накануне вернул украинское гражданство. Соответствующее мнение выразил и сам Саакашвили.

«Российский олигарх Иванишвили послал свою шестерку «премьера» в Брюссель под высосанным из пальца поводом, как объяснили грузины — отмечать День независимости США, который на самом деле 4 июля, в Брюсселе! В фойе отеля тот подсидел Зеленского, так как Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас умоляет, чтобы меня не дай Бог никуда не назначили», — написал он у себя в Facebook».

Minval.az