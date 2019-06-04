В Псковской области России задержали три партии яблок и партию овсяных хлопьев, которые везли из Беларуси без необходимых документов. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

Два автомобиля из Беларуси, пытавшиеся проехать в обход фитосанитарных постов, были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ и Псковской таможни в Усвятском районе. При проведении досмотра грузовиков были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения общим весом 43 тонны.

Еще два автомобиля из Беларуси были задержаны в районе деревни Долосцы Себежского района. Один из водителей представил товаротранспортные сопроводительные документы на ввоз косметики.

При проведении досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены 41,6 тонны яблок и 147,5 килограмма овсяных хлопьев без фитосанитарных сертификатов. Согласно маркировке, странами происхождения яблок являются Молдова и Беларусь, а овсяных хлопьев — Беларусь.

Незаконная продукция была изъята и уничтожена на полигонах..

Minval.az