В Тель-Авиве по ошибке вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы, сообщает информагентство УНИАН.

Флаги появились перед проведением гей-прайда. Мероприятие Tel Aviv Pride Week запланировано с 9 по 15 июня, также в рамках него пройдет гей-парад.

עיריית תל אביב תלתה אתמול בטעות כמה דגלים של ליטא בשדרות בן גוריון במקום דגלי גאווה 🏳️‍🌈. הבוקר הוחלפו הדגלים לדגלים הנכונים 😱😱😱. צילם: דימטרי @ynetalerts pic.twitter.com/tR8GzO5Naa — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) 3 июня 2019 г.

Сообщение об ошибке распространилось в социальных сетях. Также новость об этом разместили израильские новостные ресурсы, в частности Ynet.

На кадрах видно, что на столбах находятся флаги Литвы. Пользователи соцсетей сообщили, что к утру их заменили на символ ЛГБТ.

Minval.az