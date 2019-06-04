Американская модель и блогер Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», рассказала о своих планах приехать в Россию, сообщает «Советский спорт».

После скандальной выходки девушки численность её подписчиков в Instagram за день выросла с 300 тысяч пользователей до 3 миллионов, но затем аккаунт оказался недоступен. Волански помолвлена с проживающим в США русскоязычным блогером Виталие Здоровецким.

«Я, кстати, еще ни разу не была в России… Так мы едем в Россию в июле… Так куда мы поедем?.. А, в Москву», — пообещала Волански.

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