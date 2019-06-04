Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал блиц-интервью для YouTube-канала журналиста Дмитрия Гордона, в котором рассказал, каким образом победа Владимира Зеленского на президентских выборах отразится на жителях России и почему российский комик Михаил Галустян сменит Владимира Путина на посту президента РФ.

«Я думаю, время Путина заканчивается. Скоро в России президентом выберут какого-нибудь [российского комика Михаила] Галустяна. Или какого-нибудь другого КВНщика. Правда, такого талантливого, как [президент Украины Владимир] Зеленский, там нет.

Я не специалист по российским камеди-шоу. Ну, вот выберут Галустяна – и он поменяет политику товарища Путина. Зеленский создал такой прецедент, что россияне просто не могут не воспрянуть духом. Ведь у них тоже появляется перспектива. Готовьте кабинет для Галустяна. Это следующий президент России».

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