На фоне искусственно раздуваемой армянскими и проармянскими СМИ истерии вокруг монастыря Кешикчи Даг (Давид Гареджи), сохранности которого ничего не угрожает, идет наглое уничтожение армянскими националистами грузинских святынь. Об этом пишет газета «Кавказ плюс».

В то самое время, когда внимание общественности Грузии было приковано к Кешикчи Даг ( Давид Гареджи), армянские националисты сознательно разрушили уникальную древнюю грузинскую церковь в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета.

Факт уничтожения церкви Святого Степана в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета зафиксировало Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии. Проводимые «работы» в церкви Агентство квалифицировало как вандализмом, о чем написало на своей официальной странице в Фейсбук.

«В результате самовольного решения жителей села и инициатора строительных работ Юрика Царукяна, – говорится в сообщении, – внешний вид церкви XIX века резко изменился. Стены памятника культурного наследия были обрушены силой, один из фасадов храма практически полностью разрушен».

Сотрудники Национального агентства по охране культурного наследия 10 мая узнали о работах без разрешения. На основании статьи 30 Закона Грузии «О культурном наследии» Агентство направило гражданину Юрику Царукяну письменное предупреждение с требованием исправить содеянное и выполнить в соответствии с действующим законодательством следующие действия: обеспечить немедленное приостановление всех видов работ на памятнике (кроме фундаментных работ);

под наблюдением специалистов фундамент церкви (на раскопанном участке) должен быть укреплен с помощью железобетона. Процесс должен был сниматься на видео для отчета. В течение одного месяца он должен был добиться разрешения от Национального агентства по охране культурного наследия (за исключением фундаментных работ) на остальные работы.

Агентство пишет, что Юрик Царукян пренебрёг все эти пункты по получению разрешения на строительство.

В результате, Агентство в соответствии с пунктом 1 статьи 88 «Кодекса об административных правонарушениях» 21 мая составило протокол и оштрафовало Юрика Царукяна на 5 000 лари.

Но несмотря на это, уничтожение грузинского храма продолжилось. Агентство пишет, что согласно их неофициальной информации, несмотря на предупреждения и штраф, работы без разрешения на церкви продолжаются. Хотя это влечет за собой уголовную ответственность. Но армянских вандалов это не остановило. Сотрудники контроля Агентства будут исследовать факт возможного продолжения правонарушения.

Напомним, церковь в селе Корхи армянские националисты из Епархии армянской апостольской церкви (ААЦ) в Грузии включили в список 442 грузинских церквей, на которые они официально претендуют, утверждая, что они «армянские».

Среди церквей Ахакалакского муниципалитета этот храм фигурирует под номером 33. «Корхи, «Сурб Степанос», («Сурб Григор Лусаворич») 1830-е годы, восстановлена в 1884, 1890 гг., стоит»– такая информации приводится в официальной армянской претензии.

В этой информации все ложь. Церковь в Корхи –это грузинский храм, построенный в средневековье, когда никаких армян в Самцхе-Джавхети и в помине не было.

В 1830 году церковь была захвачена армянскими переселенцами. В 1884 г. и в 1890 г. армянами в захваченной грузинской церкви был проведен «ремонт», когда сознательно уничтожались свидетельства ее грузинского происхождения, а взамен были «вставлены» камни с армянскими надписями.

Тем не менее,когда церковь начали исследовать специалисты Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии, то они сразу определили, что церковь в селе Корхи – грузинская. Армяне просто переделали ее в «армянскую» и для «доказательства» специально вставили камни с армянскими надписями. Делалось это в период массового «присвоения» армянами грузинских церквей в конце 19 столетия.

Но фундамент и стены церкви остались грузинским и это мог подтвердить любой специалист. Более того,части варварски разрушенного в ходе «ремонта» в 1890 г. храмового комплекса, в частности могильные плиты,использовались для ее «переделки» в «армянскую».

Для того чтобы предотвратить дальнейшее варварское разрушение церкви Национальное агентство по вопросам охраны объектов культурного наследия Грузии присвоило церкви Святого Стефана, находящейся в селе Корхи Ахалкалакского муниципалитета статус памятника культурного наследия. Статус был присвоен согласно приказу директора Национального агентства по вопросам охраны объектов культурного наследия Николоза Антидзе от 30 июня 2017 года.

«Церковь Святого Стефана расположена в северо-восточной части села. Построено в конце ХIX века из туфа. Вход с востока.

Раньше в восточном краю располагалась колокольня. Фасад церкви декорирован рамочными дверьми, а фасад с востока пиластарями, объединенными карнизами и большими рельефными крестами. Что касается интерьера, в пиластарях алтаря внедрены рельефные изображения ангелочков. Такими же изображениями и рельефными крестами оформлены ниши и крестильная. У пиластаря восточной стены построены камни могил рельефными изображениями позднего средневековья. В юго-западном уголке церкви выделена армянская строительная надпись с датой. Еще две надписи сделаны вместе с изображениями креста около крестильной. В строительстве северо-восточного угла церкви использована стела раннего средневековья”, – такая информация о церкви содержится на сайта Агенства культурного наследи Грузии.

При этом армянская «строительная надпись» специально датируется 1890 г.. т.е тогда армяне старались доказать, что они построили церковь «с нуля» , а не захватили старинный грузинский храм.

Но обмануть специалистов Агенства культурного наследия Грузии не получилось. Специалисты сразу отметили, что в основании церкви – средневековый фундамент и в ее «строительстве» использованы элементы сознательно разрушенного армянами древнего грузинского храма, ранее стоявшего на этом месте, до того как его присвоили армянские переселенцы.

Поняв, что доказать «армянское происхождение» грузинской церкви в селе Корхи никак не удастся, армянские вандалы решили церковь попросту разрушить. Вплоть до фундамента – под видом «реставрации», чтобы окончательно стереть все следы ее грузинского происхождения.

Пока не поздно грузинские власти должны немедленно взять под строжайшую охрану все грузинские святыни, которые находятся в армянских поселениях на территории Грузии. В противном случае, бесценные памятники грузинской культуры, святыни грузинского народа будут варварски разрушены – так как это стало с церковью в селе Корхи. И в первую очередь под угрозой полного уничтожения народятся те грузинские церкви, на которые выдвинули свои претензии армяне.

Minval.az