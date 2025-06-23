Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Ирану нужно приостановить работу ядерных объектов для обеспечения безопасности и допуска инспекторов МАГАТЭ.

По его словам, МАГАТЭ зафиксировало воронки от ударов на объекте в иранском Фордо, но оценить ущерб невозможно.

Гросси отметил, что здания, в том числе в которых шла переработка урана, повреждены в результате удара США по иранскому ядерному объекту в Исфахане, а на иранском ядерном объекте в Натанзе в результате удара США повреждена установка по обогащению урана.