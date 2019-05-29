Посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде направил открытое письмо главному редактору газеты The İndependent в ответ на статью «Генрих Мхитарян: Баку и почему спорт и политика не могут быть отделены друг от друга», опубликованную под авторством Джонатана Лью 25 мая 2019 года, говорится в сообщении МИД.

В письме посол советует автору изучить историю, прежде чем касаться некоторых вопросов с этой точки зрения, напоминает, что в связи с Лигой Европы УЕФА в Баку предоставлена гарантия безопасности всем спортсменам и болельщикам.

Посол подчеркивает, что Армения проводит захватническую политику и политику этнической чистки против Азербайджана, учинила Ходжалинский геноцид, и по сегодняшний день не признает требований международного сообщества. Тагизаде призывает автора подробнее ознакомиться с четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН, принятыми в 1993 году.

В письме посол, приводя конкретные примеры, посоветовал автору обращаться к более надежным источникам и не ссылаться на фейковых «свидетелей» и неизвестные «опросы».

Minval.az