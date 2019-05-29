В Западном Голливуде 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана, говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, которое приводит «Спутник».

В декларации, подписанной мэром города Джоном Дамико и членами городского совета, говорится о том, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право.

В тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира. А в 1991 году после восстановления независимости Азербайджана США также одними из первых признали независимость страны и установили с ней дипломатические отношения, говорится в документе.

Азербайджан посредством генконсульства в Лос-Анджелесе установил крепкое сотрудничество с Западным Голливудом, отмечается в декларации. В заключение говорится, что 28 мая объявлено в Западном Голливуде Национальным днем Азербайджана.

Minval.az