Несмотря на то, что впервые находимся в Баку, здесь мы чувствуем себя как у себя дома. Люди ведут себя очень непринужденно и спокойно. Приморский бульвар Баку восхитителен. Мне там очень понравились фонтаны. Баку – красивый и чистый город.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал английский болельщик Табеа Вильгельм, приехавший вместе со своим другом Нейлом Раем в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА.

Подчеркнув, что они болеют за «Арсенал», Нейл Рай сказал: «После игры более близко ознакомимся с Баку. С нетерпением ждем встречи «Арсенал» — «Челси». Мы уже побывали в Ичеришехер. Знакомство с этим несравненным местом вызывает незабываемые чувства. В течение недели нашего пребывания в Баку мы подробно ознакомимся с достопримечательностями вашей столицы».

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