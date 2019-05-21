В связи с предстоящим финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили агентству «Онлайн» в правоохранительных органах, в связи с игрой, которая пройдет 29 мая, в нашу страну ожидается поток туристов, в том числе многочисленных иностранных болельщиков.

Учитывая все это, и в эти дни правоохранительные органы, в том числе органы внутренних дел, будут работать в усиленном режиме работы для обеспечения более надежной защиты общественного порядка и общественной безопасности, беспрепятственного и свободного передвижения гостей, прибывших для наблюдения за игрой.

С 25 по 31 мая будет ограничено передвижение граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы, в особенности на улице Низами (Торговая), на площади Фонтанов, а также на улице Истиглалият в связи с посещением установленного там памятника в честь Дня Республики.

Minval.az