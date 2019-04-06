Я высоко оцениваю деятельность Мехрибан Алиевой.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с вынужденными переселенцами, принимая участие в открытии нового жилого комплекса, построенного для 810 семей вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдаханы.

Глава государства отметил, что высоко оценивает деятельность первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

«Потому что в результате ее деятельности в ведущих международных организациях мира были проведены презентации, симпозиумы, конференции, круглые столы по данному вопросу. Являющиеся нашим историческим, культурным наследием искусство мугама, тар и другие национальные богатства включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В связи со всем этим проводятся выставки, презентации, то есть, мы доводим до мира правду о Карабахе. Потому что как в свое время, в особенности, в первые годы независимости, армянское лобби пыталось сформировать такое мнение, что Карабах якобы является их землей. У нас не было возможностей, не было лобби, у нас был очень ограниченный выход за рубеж. Но сегодня мы доводим правду до всего мира и на основе исторических документов, материально-культурного наследия доказываем, что это наш исторический край. Говоря о том, что историческая справедливость на нашей стороне, я имел в виду именно это. Глядя на древние карты, мы видим, что все топонимы в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему регионах имеют азербайджанское происхождение», — сказал Ильхам Алиев.

Президент добавил, что историческая справедливость, международное право, все международные организации признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

«Это – наш большой дипломатический и политический успех. Конечно, важным фактором являются и наш экономический потенциал, наша военная мощь», — сказал глава государства.

Minval.az