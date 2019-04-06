На сцене Большого театра Беларуси 25 октября выступит самая известная в мире оперная пара — Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор театра Владимир Гридюшко.

— Подписан договор о проведении сольного концерта оперного и семейного дуэта Нетребко-Эйвазов в белорусском Большом, — отметил В. Гридюшко. — Это будет второй приезд Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Минск. В феврале минувшего года они выступили во Дворце Республики в программе международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов познакомились на сцене. Это произошло в 2014 году в Римском оперном театре на репетиции оперы «Манон Леско». Помолвка состоялась летом того же года в Зальцбурге. Поженились в конце 2015-го в Вене.

У оперных звезд дуэт и на сцене, и в жизни. Сплоченная пара — это всегда дополнительная энергия, которую получает зрительный зал. По свидетельству многих экспертов, Анна Нетребко — певица номер один в мире. Благодаря ей поменялся стереотип оперной дивы: если раньше копировали Марию Каллас, то сейчас — Анну Нетребко. В чем секрет ее сверхпопулярности? Чтобы понять это, надо услышать Нетребко и Эйвазова вживую.

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