Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Асифа Габиб оглу Гусейнова главой Исполнительной власти Шабранского района.

Другим распоряжением Новруз Наджаф оглу Новрузов освобожден от должности главы Исполнительной власти Шабранского района и назначен главой Исполнительной власти Сиязанского района. Асиф Габиб оглу Гусейнов освобожден от должности главы Исполнительной власти Сиязанского района.

Также распоряжением главы государства Низамеддин Мухаммед оглу Гулиев освобожден от должности главы государства Исполнительной власти Геранбойского района и назначен главой Исполнительной власти Агстафинского района. Другим распоряжением Магеррам Беюкага оглу Гулиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Агстафинского района и назначен главой Исполнительной власти Геранбойского района.

Minval.az