В прошлом месяце число посетивших Грузию из Азербайджана Грузию составило 117 050 человек.

Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

В годовом сравнении статистика посетивших соседнюю страну из Азербайджана лиц возросла на 11 865 или 11,3%. По этому показателю Азербайджан на первом месте по числу посетивших Грузию иностранцев.

Последующие места в тройке занимают Россия (98 480 человек) и Армения (84 403 человека).

В годовом сравнении, число побывавших в марте в Грузии иностранцев возросло на 6,4% и составило 619 325 человек. 328 486 из них были туристами. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года, статистика посетивших страну туристов возросла на 13 536 человек или 4,3%.

Minval.az