6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром в некоторых местах возможны дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 11-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана возможны дожди, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть западный ветер. В горных районах осадки примут интенсивный характер, есть вероятность выпадения снега.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем –12-17 градусов тепла. В горах ночью -2-+3, днем 3-6 градусов тепла.

Minval.az