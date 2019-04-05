5 апреля состоялось открытие нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Minval.az