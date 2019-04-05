5 апреля состоялось открытие нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.
В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
5 апреля состоялось открытие нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.
В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Дата: 2019/04/05 12:10
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
51
Фонд Гейдара Алиева отправил подарки для школы для девочек Рара в городе Музаффарабад в Пакистане, сообщает пресс-служба Фонда.
В Абшеронском районе произошло самоубийство.
Кабинет министров Азербайджана утвердил изображение, спецификацию и образец водительских прав нового вида.
«Территория моей страны оккупирована армянскими солдатами. Что делает гражданин Армении на службе на территории Азербайджана?»
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова
В Баку в учреждении отбывания наказания произошла массовая драка среди заключенных.
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях
Министерство строительства Калининградской области подало иск к АО «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова на 105 миллионов рублей «за просрочку обязательств».
Гражданин Азербайджана обвиняется на Кубани в изнасиловании и убийстве пятилетней дочери сожительницы.