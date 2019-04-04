5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами будет слабый туман. Южный ветер вечером сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру в отдаленных западных районах ожидается дождь. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Minval.az