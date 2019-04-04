4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/04/04 11:53
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
50
Выхода из карабахского тупика в Ереване по-прежнему не видят
5 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами будет слабый туман.
Закир Гасанов об апрельских боях 2016 года
В Баку ученица бросилась с 3-го этажа школы.
Сегодня в прямом эфире Minval.az в рамках передачи »Интервью с…» состоится сеанс разоблачения магии.
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян представила в Конгрессе США инициативу «Женщины во имя мира».
Агентство пищевой безопасности и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провели совместную операцию
16-ое заседание Совета сотрудничества ЕС — Азербайджан началось в Брюсселе.
Предпринимателям, понесшим убытки в результате пожара в ТЦ «Диглас», будет предоставлена материальная помощь в размере 10 тысяч