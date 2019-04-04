Предпринимателям, понесшим убытки в результате пожара в ТЦ «Диглас», будет предоставлена материальная помощь в размере 10 тысяч манатов каждому. Это относится к арендаторам сгоревших магазинов и складов.

Об этом говорится в утвержденном коллегией Министерства экономики «Порядке оказания материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре в Низаминском районе города Баку».

Предпринимателю, арендовавшему прилавок и другой участок, будет оказана материальная помощь в размере 2000 манатов.

Minval.az