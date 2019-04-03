Российская актриса театра и кино Ольга Лерман прочла газель Насими «Жизнь уходит». «Минвал» предлагает своим читателям насладиться творением бессмертного поэта.
Российская актриса театра и кино Ольга Лерман прочла газель Насими «Жизнь уходит». «Минвал» предлагает своим читателям насладиться творением бессмертного поэта.
Дата: 2019/04/03 23:45
Раздел: Life-style, Азербайджан
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