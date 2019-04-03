4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем –15-20 градусов тепла. В горах ночью -2-+3, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az