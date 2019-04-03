Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с пассажирским поездом, предназначенным для эксплуатации на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщает сайт главы государства.

Поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) 29 марта прибыл в Баку.

Состав включает девять пассажирских вагонов и вагон-ресторан.

По данным общества, АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.

Minval.az