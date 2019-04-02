3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман, изморось. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем – 60-65 процентов.

В районах Азербайджана 3 апреля ожидаются дожди, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем –12-17 градусов тепла. В горах ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az