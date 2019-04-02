«Переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта должен быть продолжен, но пока проблема не решена, мы как государство и народ должны быть готовы к любому развитию событий».

Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам в военном пантеоне «Ераблур».

Комментируя недавнее провокационное заявление министра обороны Давида Тонояна, премьер сказал, что шумиха вокруг высказываний министра бессмысленна.

«Если бы Тоноян сказал нечто другое, то я бы его освободил от должности министра обороны. Что он сказал – он сказал, что если будет война, то мы будем стремиться победить в этой войне. Заявление министра никоим образом не бросает тень на процесс урегулирования», — убежден Пашинян.

На вопрос о том, было ли согласовано заявление Тонояна с ним, Пашинян напомнил, что министр обороны находится в непосредственном подчинении премьер-министра.

Minval.az