Министр обороны Армении Давид Тоноян, комментируя проблему карабахского урегулирования , заявил, что «меняет формат «территории за мир», передает «Минвал» со ссылкой на армянские СМИ.

«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное «новая война за новые территории», — сказал Тоноян.

«Не будет никаких уступок. Возможны компромиссы», — отметил он, добавив, что Армения увеличит число наступательных подразделений. «Мы выйдем из этой окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Мы увеличим число тех подразделений, которые могут перенести военные действия на территорию противника», — важно сказал Тоноян.

Примечательно, что столь провокационное заявление армянского министра прозвучало после первой официальной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вене 29 марта.

В заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи в Вене отмечалось, что переговоры прошли в позитивной и конструктивной обстановке. Лидеры подчеркнули важность формирования благоприятной атмосферы для мира и диалога.

Minval.az