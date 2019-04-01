Министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью «Голосу Америке» обратившись к сделанному в Нью-Йорке провокационному заявлению о формате «новая война – новые территории», которое вызвало широкий общественный резонанс, отметил, что «неприемлемо говорить с Арменией, армянской армией с позиции силы и угрожать армянскому народу войной».

«Всё, что я говорил, говорил в качестве министра обороны. Вновь повторяю, говорить с Арменией, армянским народом, вооруженными силами и министром обороны с позиции силы как минимум неприемлемо. Общество также должно принять это», – важно отметил Д. Тоноян.

Касательно того, что Азербайджан воспринял заявление министра обороны Армении как воинственное, Д. Тоноян отметил, что не может сказать, почему данное заявление было воспринято таким образом, добавив, что ответное заявление министерства иностранных дел Азербайджана было более воинственным.

Minval.az