Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил уволенных из правительства чиновников наводить порядок в Могилевскую область, где ранее обнаружился «Освенцим» на коровьей ферме. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Новым губернатором стал Леонид Заяц, а должность помощника президента занял Михаил Русый. Ранее Заяц занимал пост министра сельского хозяйства, а Русый был вице-премьером страны. Лукашенко напомнил им, что в бытность членами правительства они несли персональную ответственность за все, что происходило в сфере сельского хозяйства.

Президент потребовал от них навести «железный порядок» в Могилевской области. «Чем смогу, тем помогу (…). Если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите», — сказал он. Лукашенко велел Русому и Зайцу использовать все законные методы и доказать, что они «технологичные и настоящие мужики».

Лукашенко еще раз подчеркнул, что недавние отставки вызваны системными проблемами в Могилевской области и не являлись «экспромтом».

Minval.az