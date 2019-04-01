Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2019 года увеличилось на 20,536 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

В частности, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь-март выросло на 1,36 миллиарда долларов, до 21 миллиарда. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остаётся богатейшим. На второе место вырвался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года увеличился на 2,44 миллиарда долларов, до 20,3 миллиарда. Он тем самым опередил, по сравнению с ситуацией на начало года, совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, состояние которого выросло лишь на 575 миллионов долларов — до 20 миллиардов.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, занявший 44 место рейтинга, расположился на четвертом месте среди богатейших россиян, его состояние выросло на 3,67 миллиарда долларов, что стало самым большим увеличением капитала среди российских миллиардеров с начала года. Теперь его состояние оценивается в 19,7 миллиарда долларов. А богатство основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам января-марта на пятом месте рейтинга, выросло на 1 миллиард долларов и достигло 18,4 миллиарда.

На шестой строчке рейтинга — Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с состоянием 16,1 миллиарда долларов (увеличение на 1,9 миллиарда долларов). Седьмое место занимает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,34 миллиарда долларов — до 15,5 миллиарда. Богатство Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», увеличилось на 546 миллионов долларов — до 14,4 миллиарда.

Основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с капиталом в 13,9 миллиарда долларов (увеличение на 771 миллион) находится на девятой строчке рейтинга, а десятку замыкает крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 13,5 миллиарда долларов (увеличение за квартал на 1,1 миллиарда).

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