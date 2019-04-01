Премьер Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре президента России о состоявшейся на прошлой неделе его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Стороны указали на важность планируемого 4 апреля в Москве заседания армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и вопросов, которые будут обсуждены. Было отмечено, что существуют предпосылки для увеличения объемов двусторонней торговли. Собеседники обменялись мнениями относительно сотрудничества в рамках ЕАЭС и интеграционных процессов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Н.Пашинян и В.Путин также обсудили различные вопросы армяно-российской повестки сотрудничества.

Напомним, что встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева по вопросу карабахского урегулирования прошла 29 марта в Вене.

Minval.az