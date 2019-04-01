2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в некоторых местах дожди, которые к полудню постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Осадки местами примут интенсивный характер, в горных районах вероятен снег. Местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az