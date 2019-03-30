В Саратове сотрудники полиции задержали участников преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере, сообщают российские СМИ.

Банда наркодилеров действовала на территории региона с января 2018 года до момента их поимки. Через интернет-магазин в приложении «Телеграм» они распространяли «синтетику» посредством тайниковых закладок. Лидером группировки являлся гражданин РФ 1993 г. р., которому на днях исполнилось 26 лет. Он руководил сбытчиками с территории Республики Азербайджан и был пойман 3 января на железнодорожном вокзале Саратова при попытке выехать за границу.

Установлено, что кроме главаря в банду входили 13 человек. Из незаконного оборота изъято свыше 5 кг синтетических наркотиков, 25 компьютеров и более 100 банковских карт.

В отношении задержанного и его сообщников возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе).

Minval.az