Азербайджанская армия способна и готова обрушить всю имеющуюся силу и мощь на голову оккупантов для достижения поставленных целей по освобождению своих земель.

Об этом заявил начальник пресс службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя высказывания министра обороны Армении Давида Тонояна, о том, что «мы меняем формат «территории за мир» на формат «новая война за новые территории», мы увеличим число наступательных подразделений, чтобы перенести военные действия на территорию противника», которые он сделал в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка.

«В то время, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценивает состоявшуюся в Вене встречу, безответственное выступление министра обороны этой страны свидетельствует о существующим хаосе, разногласий и вседозволенности во властных структурах Армении.

Д.Тоноян, который хорошо осведомлен о плачевной ситуации в армянской армии, пытается различными способами скрыть это от руководства и общественности страны. В то же время, Н.Пашинян, проводя закрытое совещание с армейским руководством, признает, что, вооруженные силы Армении управляются воровскими правилами, что является серьезной проблемой для страны. Дело дошло до того, что Н.Пашинян уже выражает серьезную обеспокоенность по поводу бунта солдат в Мегри, отмечая, при этом увеличение числа небоевых потерь в тыловых подразделениях, также информируя общественность о случаях коррупции, кражи и взяточничества в минобороны и генштабе Армении.

Выступая подобными абсурдными заявлениями, Д.Тоноян еще раз официально демонстрирует оккупационную сущность Армении, которая расценивается как попытка официального Еревана угрожать территориальной целостности нашей страны.

Подобные агрессивные и реакционные высказывания министра обороны в ходе встречи с представителями армянской диаспоры, который участвовал на конференции ООН по поддержанию мира, являются проявлением неуважения Армении к международному праву и нормам, направленным на обеспечение мира и безопасности.

Безусловно основной целью Д.Тонояна, выступавшего перед армянской общиной Нью-Норка, ничто иное, как попытка ввести их в заблуждение и выклянчить дополнительные деньги у армянской диаспоры, чтобы покрыть украденные и расхищенные им финансовые средства», — отметил В.Даргяхлы, передает Report.

Minval.az