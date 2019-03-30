В Джалилабаде задержан водитель, который под действием наркотиков управлял микроавтобусом полным пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель микроавтобуса марки «Mercedes» (15-ВР-496), который двигался по маршруту №3 на территории Джалилабадского района, нарушил Правила дорожного движения, в результате чего сотрудники Дорожно-патрульной службы потребовали от него остановиться.

В ходе проверки документов было выявлено, что водитель микроавтобуса, житель села Солтанкенд Джалилабадского района Огтай Аббасов не имеет водительского удостоверения. Из-за подозрительных действий водителя направили на медобследование, в ходе которого было установлено, что О. Аббасов принял наркотики, передает агенство ONA.

На основании соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях решением суда Джалилабадского района О. Аббасов был арестован в административном порядке на 1 месяц.

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