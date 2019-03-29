После поражения в Сирии и Ираке «Исламское государство» смещает интерес на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении, заявил в пятницу начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

В пятницу он выступил с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму».

По словам Ильиных, деятели запрещенной в России группировки «Исламское государство» вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали бы способность осуществлять террористические атаки по всему миру.

«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — заявил он.

Minval.az