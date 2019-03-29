Сестра находящегося под арестом экс-председателя Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева – Амина Гаджиева задержана в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Bizimyol.info, она хотела вылететь в Тбилиси.

Сама А.Гаджиева подтвердила эту информацию и сообщила, что в ходе следствия над ее братом ей был наложен запрет на выезд из страны. А.Гаджиева жаловалась по этому поводу в Европейский суд, который 13 декабря прошлого года вынес решение, что запрет на выезд из страны является нарушением ее права на свободу передвижения. 2 января текущего года в Бакинском административно-экономическом суде №2 дело А.Гаджиевой снова было рассмотрено и вынесено решение о незаконности наложения запрета на ее выезд из страны.

Как отметила А.Гаджиева, она хотела отправиться на лечение, однако в аэропорту ее задержали и сообщили, что Министерство внутренних дел наложило запрет на ее выезд.

А.Гаджиева отправила 28 марта письмо на имя президента Ильхама Алиева и на имя министра внутренних дел Рамиля Усубова с просьбой снять запрет.

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