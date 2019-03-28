Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 29 марта отбудет в город Грозный.

Как сообщили в Управлении, визит состоится по приглашению главы Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова.

В Грозном председатель УМК примет участие в международной религиозной конференции «Ислам – глашатай мира и милосердия», организованной Региональным общественным фондом им. Героя России Ахмата Кадырова и Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования.

А.Пашазаде выступит на конференции с докладом.

В рамках визита председатель УМК встретится с официальными лицами республики, членами участвующего в конференции Верховного религиозного совета народов Кавказа, а также иностранными гостями.

Minval.az