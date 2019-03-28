Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил госструктурам провести инспекцию всех действующих Торговых центров и усилить в них меры безопасности.

Такое поручение Ильхам Алиев дал в четверг на совещании, в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре «Диглас» на территории Низаминского района Баку, сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что будет создана комиссия для выяснения причин пожара.

Ильхам Алиев добавил, что государство оперативно окажет финансовую помощь всем предпринимателям, которые пострадали от пожара в ТЦ Diglas.

На совещании с докладами выступили министр по чрезвычайным событиям Кямаледдин Гейдаров, генеральный прокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел Рамиль Усубов, министр экономики Шахин Мустафаев, глава ИВ Низаминского района Ариф Гасымов.

Minval.az