Под председательством президента Ильхама Алиева в четверг прошло совещание в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре Diglas в Низаминском районе Баку.

И.Алиев отметил, что происшествие, к счастью, обошлось без человеческих жертв, но пожар нанес работающим там людям серьезный материальный ущерб, они потеряли рабочие места и имущество. Предпринимателям, пострадавшим от пожара, произошедшего в торговом центре в Низаминском районе Баку, в оперативном порядке будет оказана финансовая поддержка, сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Министерство экономики должно встретиться и изучить проблему каждого предпринимателя, Министерству финансов необходимо в оперативном порядке выделить финансовые средства с дальнейшей выдачей их пострадавшим. Кроме того, другие соответствующие структуры должны вместе с предпринимателями оценить стоимость уничтоженных огнем товаров.

Minval.az