Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 марта отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Чиновники покинули свои посты после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» в Шкловском районе Могилевской области. Он остался недоволен беспорядком в производственных помещениях и условиями содержания коров. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю», — обратился Лукашенко к чиновникам.

После посещения коровника Лукашенко поручил снять с должностей ответственных за состояние молочно-товарного комплекса и возбудить уголовные дела.

Minval.az