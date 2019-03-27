Арбитражный суд Московской области продлил на полгода процедуру реализации имущества бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске, говорится в определении суда.

Финансовый управляющий имуществом должника Валерий Кубелун сообщил, что продление срока банкротства необходимо для полного выявления имущества Исмаилова, формирования и реализации конкурсной массы.

Суд 16 марта 2017 года открыл процедуру реализации имущества Исмаилова, признав его банкротом. Финансовым управляющим должника был утвержден Кубелун.

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