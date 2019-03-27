В Грузии молодежная инициативная группа выдвинула кандидатуру Али Бедирова на должность главы ИВ района компактного проживания азербайджанцев — Марнеули.

Как сообщает Report, в инициативной группе представлена азербайджанская и грузинская молодежь.

По словам А.Бедирова, решение инициативной группы было для него неожиданным: «У меня будет официальный ответ относительно решения группы. Я обязательно буду баллотироваться на пост главы ИВ Марнеульского района».

Отметим, что А.Бедиров является учредителем Ассоциации азербайджанских юристов Грузии и магистром юридических наук. Он действует в направлении юридического просвещения местных азербайджанцев.

Промежуточные выборы на пост главы ИВ Марнеульского района пройдут 19 мая. На указанную должность пока претендуют 3 человека, включая А.Бедирова. Один из кандидатов — представитель правящей партии «Грузинская мечта» Заур Даргаллы, другой — представитель оппозиционной партии Европейская Грузия Ахмед Имамгулиев.

Minval.az