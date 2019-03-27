Суд в Грузии приговорил к пожизненному заключению пастуха Малхаза Кобаури, который обвиняется в жестоком убийстве американской семьи, заявил судья Гога Купреишвили в среду.

Летом прошлого года в агентство по управлению чрезвычайными ситуациями «112» поступило сообщение о пропаже двух туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их ребенка, которые находились в ущелье Хада на территории Душетского муниципалитета (регион Мхета-Мтианети). Грузинские спасатели сначала обнаружили тела родителей, поиски их ребенка длились на протяжении нескольких дней. Помочь найти тело ребенка спасателям смог молодой пастух, он и был единственным подозреваемым в убийстве иностранцев. Следствие установило, что пастух сначала выстрелил в мужчину и его ребенка, а жену изнасиловал и задушил.

«Кобаури приговорен к бессрочному заключению», — сказал Купреишвили, трансляцию вели грузинские телекомпании.

Лора и Райан Смит приехали в Грузию из США более шести лет назад. Они жили в Марнеульском районе (регион Квемо Картли). В 2012 году, в дополнение к американскому, они получили грузинское гражданство. В Душети семья отправилась отдохнуть и посмотреть местные достопримечательности.

Р.Смит был учредителем и руководителем проекта «ReWoven» в Грузии, главной целью которого является восстановление и популяризация традиций азербайджанского ковроткачества в Грузии.

Имеющий двойное гражданство Р.Смит в последние годы проживал в Марнеули. До этого он работал также в Азербайджане, в частности, Гусаре и Баку.

Minval.az